Tarihi çarşıda oryantiring heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Oryantiring İl Temsilciği tarafından düzenlenen Oryantiring Bursa U14 İl Şampiyonası, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yapıldı.

Bursa'da çocukları ve gençleri merkeze alan birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Oryantiring Bursa U14 İl Şampiyonası, oryantiringe gönül veren küçük sporcuları Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde buluşturdu. Oryantiring İl Temsilciği koordinasyonunda 14 farklı kategoride yapılan şampiyonaya yaklaşık 400 sporcu katıldı. Birincilik için kıyasıya yarışan küçük sporcular, hedeflere en kısa sürede ulaşmak için büyük çaba harcadı.

Müsabakalar sonunda, her kategoride ilk 6'ya giren sporculara madalyaları verildi. Oryantiring Federasyon Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, şampiyonaya destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.