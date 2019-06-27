Tarihi çarşılardan BTSO'ya teşekkür

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve federasyon üyesi çarşı başkanları, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı hanlar bölgesine yönelik çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, dünya ticaretinde artan rekabetle birlikte önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını; artık kapalı mekanlar yerine hızla kentin kültürünü yansıtan ve tarihi dokuya sahip alanların önem kazandığını söyledi.

Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa'nın her köşesinde farklı medeniyetlerin ve köklü kültürlerin izleri olan bir şehir olduğunu dile getirdi. 7 asır öncesine kadar dünya ticaretine yön veren önemli merkezlerden olan bölgenin kalkınmasına yönelik BTSO'nun önemli hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Ali Uğur, “Fiziksel düzenlemelerle birlikte ticaretteki yapısal dönüşüme de önderlik ediyoruz. 850 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezleri arasında yer bölgemizde hayata geçirdiğimiz ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' bölgenin iş hacmine ciddi katkı sağladı. Organizasyonumuzla bölge esnafımızın işlerine canlılık kazandırdık. 3 yılda bölgede 100 milyon liraya yakın iş hacmi oluşmasına katkı sağlayan projeye gerek esnafımız, gerekse de vatandaşlarımızın ilgisi her geçen yıl daha da artıyor.” dedi.

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarihî çarşı ve hanlar bölgesine değer katan çalışmalara imza attığını söyledi. 10 otomobilin çekilişle sahibini bulduğu Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin Türkiye'ye model olan bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Özyıldırım, “Osmanlı Devleti'nin ilk çarşısı olma özelliği taşıyan, şehrin vitrini niteliğindeki bölgemiz, kentin cazibe merkezlerinden birisi. BTSO'nun bölgeye katkıları takdire şayandır. Verdiği bütün sözleri tutan BTSO Başkanımız İbrahim Burkay, şimdiye kadar hiçbir talebimizi çözümsüz bırakmadı. Bölgemizde BTSO ile birlikte hayata geçirdiğimiz projeler tüm Türkiye tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çarşının sorunlarını yakından takip eden ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunan BTSO'ya teşekkür ederim.” diye konuştu.

Edirne Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın hayata geçirdiği projelerinin herkese örnek olması gerektiğini belirterek, “Bursa'da BTSO ve çarşı bölgesinde güzel bir sinerji var. Ortaya çıkan bu işbirliği Türkiye'deki birçok kuruma emsal olarak gösterilmeli.” ifadelerini kullandı. Kadıköy Tarihi Çarşısı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Geçgel, BTSO'nun makro projelerini bizzat yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, “Özellikle sektör konseyleri yapılanması çok önemli bir çalışma. İş dünyası temsilcilerinin aynı masa etrafında buluşuyor olması hem şehre hem de ülkenin hedeflerine katkı sağlayacaktır.” açıklamalarında bulundu.