Tarihi çarşıya 'Payitaht' dopingi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 7 asırlık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' sona erdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 4 yılda sürdürdükleri alışveriş günlerinin bölgenin iş hacmine 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladığını söyledi.

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO öncülüğünde ‘Tarihin Mirası Alışverişin Alası' temasıyla Osmanlı Devleti'nin ilk büyük çarşısı olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde hayata geçen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' tamamlandı. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği'nin (BTÇH) de destekleriyle düzenlenen organizasyon, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bölgeye büyük hareketlilik kazandırdı. 5 Ekim'de sona eren ‘Alışveriş Günleri'ne bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak 7 asırlık geçmişiyle bölgeye canlılık katan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne her zaman önem verdiklerini söyledi. Çarşının kent ekonomisinin en önemli merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Burkay, bölgeyi cazibe merkezi hale getiren adımlara devam edeceklerini söyledi. Başkan Burkay, “Tarihi çarşı ve hanlar bölgemizde yapısal düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. Çarşılarımızda ‘Tüketici Güven Ofisleri'ni kurduk. BTSO olarak Bursa'mızın köklü tarihinin yakın tanığı olan bölgeye bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri çarşıdaki ticari hayata büyük katkı sağladı. Organizasyon çarşıdaki sinerjiye büyük güç kattı. Tarihi çarşı ve hanlar bölgemizde son 4 yılda sürdürdüğümüz Alışveriş Günleri programımız bölgenin iş hacmine 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladı. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak kentimizdeki ticaret hayatının kalbinin attığı bölgemize yönelik değer katan çalışmaları sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, Bursa esnafının Alışveriş Günleri'ne sahip çıktığını dile getirdi. Özyıldırım, şöyle konuştu:

“Türkiye'de hiçbir çarşıda böyle büyük ödüllü bir organizasyon olmadı. Alışveriş Günleri'ne Türkiye'deki birçok çarşı hayran kaldı. Böyle bir programın Bursa'da ticaretin kalbinin attığı çarşımızda olması bize büyük bir güç verdi. Bu etkinlik kentimizin ticaret hacmine de katkı sağladı. Alışveriş Günleri'ni hayata geçiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimine teşekkür ediyorum.”

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri kapsamında tüketiciler, alışveriş karşılığında 170 bini aşkın çekiliş kuponu aldı. 2 aylık sürede çekilişe katılanlar arasında Bursa dışından gelerek tarihi çarşıda alışveriş yapan kişilerin sayısında artış yaşanırken, çekilişe en fazla gençlerin katılması da dikkat çekti. Öte yandan 10 Ekim Perşembe günü BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek çekilişin ardından talihliler dağıtılan en büyük hediyelerin sahibi olacak.