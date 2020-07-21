Tarihi Çukur Cami'nin çevresi güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi'nde yer alan tarihi Çukur Cami'nde başlattığı çevre düzenleme çalışmaları ile cami çevresini estetik bir görünüme kavuştururken, mahalleye de yeni bir meydan kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Yoğun yapılaşmaların arasında kalan camilerin önünü açmak ve mahallelere nefes aldıracak alanlar kazandırmak adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Çukur Cami'nin etrafında yer alan 3 bina geçtiğimiz günlerde kamulaştırarak yıkıldı. Osmangazi Belediyesi, binaların yıkılmasıyla birlikte elde edilen yaklaşık 370 metrekare alanda, caminin çevresine estetik bir görünüm kazandırmasının yanı sıra mahalleye nefes aldıracak, bir meydan ve yeşil alan oluşturmak adına çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 250 metrekarelik alana parke taşı döşenecek, 120 metrekarelik alanda ise yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca cami için bir de yeni şadırvan inşa edilecek. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, camilerin medeniyetimizin kalbi olduğuna vurgu yaparak, “Camilerimiz, manevi değer taşıyan mekanlarımız. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimize duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler götürüyoruz. Yoğun yapılaşma arasında kalan camilerimizin çevresini açıyoruz. Ayrıca, çevre düzenlemesi ve dış cephe yenilemesi çalışmalarının yanı sıra, camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini güzelleştiriyoruz” dedi.