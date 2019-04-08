Tarihi Cumalıkızık'a ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bulan yerli ve yabancı turistler havanın güzel olması sebebiyle Cumalıkızık'a akın etti.

Cumalıkızık; tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile bütünlüğü koruyabilmiş, geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal yaşam tarzını bugün de sürdüren ender örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi dokusuna zarar verilmeden yapılan çalışmalarla turizme kazandırılan Cumalıkızık'a gelen turistler, tarihi yapıları görmenin yanı sıra yöresel lezzetlerin de tadına bakıyor.

Tarihi evlerin önlerinde kurulan stantlardan alışveriş yapan ziyaretçiler, doğallığını kaybetmemiş evlerde köy kahvaltısının yanı sıra gözleme yiyip, çay içerek yorgunluk atıyor,700 yıllık tarihi dokusu olan köyün hâlâ ayakta kalabilen simgesel ögeleri ise Cumalıkızık Köy Müzesinde sergileniyor.