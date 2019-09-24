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Tarihi eser satıcısına suçüstü: 133 sikke ile 22 adet kağıt para ele geçirildi

Bursa’da elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayan bir şahsı tespit eden jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek tarihi eser kaçakçısını suçüstü yakaladı.

Bursa'da elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayan bir şahsı tespit eden jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek tarihi eser kaçakçısını suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıstan 22 adet kağıt para, 133 adet sikke ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde ikamet eden M.T.P. isimli şahsın elinde bulundurduğu eski eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Tarihi eser satıcısını yakalamak için harekete geçen ekipler, alıcı kılığına girerek satıcıyla buluştu. Elindeki 22 adet kağıt para, 133 adet sikkeyi satmak isteyen M.T.P. suçüstü yakalandı. İşlemler için karakola götürülen M.T.P. hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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