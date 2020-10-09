Tarihî han uluslararası kültür köprüsü olacak

Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Kayhan Mahallesi'ndeki Şadırvanlı Han, Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler için kültür ve eğitim merkezi olacak. Seminer, kurs ve atölye çalışmaları gibi birçok faaliyetin düzenleneceği tarihî yapı, Bursa'dan dünyaya açılan kapısı olacak.

Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı'nın timsâli Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Restore edilerek eski ihtişamlı günlerine kavuşan tarihî yapı, Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler için kültür ve eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek. Misafir öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak adına Şadırvanlı Han'ın avlusunda toplantı odalarında, kütüphanesinde ve seminer salonunda seminer, kurs ve düşünce atölyeleri gibi birçok eğitimsel ve kültürel faaliyetler düzenlenecek. Yabancı öğrenciler, okul dışı zamanlarda tarihi mekanda bir araya gelerek hem Türk kültürünü öğrenecek hem de birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı bulacaklar. Düzenlenecek olan film gösterileri, sergiler, Türk edebiyatı ve kültürünün önemli isimlerinin yer alacağı konferanslar, seminerler, şiir ve hikâye yarışmaları gibi faaliyetler ile Şadırvanlı Han, her zaman canlı tutulacak ve Bursa'dan dünyaya açılan bir kültürel köprü görevi görecek.

Şadırvanlı Han'ın uluslararası öğrenciler için eğitim ve kültür merkezi olarak faaliyet göstermesi adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında protokol imzalandı. Tarihi mekânda düzenlenen protokol imza törenine Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan dekanlar, akademisyenler, öğretim üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile yabancı öğrenciler katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi olarak tarihî dokunun ayağa kaldırılması konusunda öncü bir belediye olduklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm projeleri ile kenti yenilerken, tarihi yapılara da yeniden hayat verdiklerini dile getiren Başkan Dündar, “Göreve geldiğimizde Kayhan Çarşısı esnafı, bu bölgenin yeniden canlanması için bizden talepte bulundu. Biz de bölgedeki sivil mimarlık örneği yapıları restore edip yeniden ayağa kaldırarak çarşıya bir hareketlilik kazandırdık. Bizler çarşıyı fizikî olarak yeniledik, Uludağ Üniversitemizin de verdiği destek ile birlikte burası kültürel ve sosyal konularda da bir câzibe merkezi olacaktır” dedi.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi

Osmangazi Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı yatırımlara dikkat çeken Başkan Dündar, “İlçemiz farklı noktalarında yeni okullar inşa ettik. Ayrıca ilçemizde yer alan 260 okulumuza destekte bulunduk. İnşa ettiğimiz Murad Hüdavendigar Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 70 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Bu yıl 60 yabancı öğrencimiz okuldan mezun oldu ve hepsi üniversiteyi kazandı. 70 farklı milletten öğrenciyi bir araya getirerek orada adeta bir Birleşmiş Milletler oluşturduk. Şadırvanlı Han da Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler için bir kültür ve eğitim merkezi olacak. İmzaladığımız protokol yabancı öğrencilere yönelik olsa da bütün öğrencilerimiz buradan faydalanabilecek. Öğrencilerimiz böyle özel bir yapı içerisinde akademik ve bilimsel çalışmalar yapabilecekler. Şadırvanlı Eğitim Akademisi olarak öğrencilerimizin hizmetinde olacak bu tesisin yapımında ve faaliyet göstermesi noktasında desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, yaptığı konuşmada Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi ile yaptığı ortak çalışmaların kente sağladığı katkılara vurgu yaparak, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a şükranlarımı arz ediyorum. Mustafa Başkanımızın bu üçüncü ve ustalık dönemi. Üç dönemde de çok güzel işlere imza attı. Genellikle yerel yöneticiler, içinde bulundukları şehrin üniversitesi ile işbirliği yapmak yerine başka şehirlerin üniversiteleri ile çalışmayı tercih ederler. Ben Mustafa Başkanıma yereli gözetip, kolladığı için teşekkür ediyorum. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin mimarî projesi Mimarlık Fakültemizin hocaları tarafından dizayn edildi. Türkiye'ye damgasını vuran bir proje oldu. Mustafa Başkanımız ustalık döneminde iki önemli projeyi kente kazandırıyor. Osmangazi Meydanı ve Hisar projesi ile ustalık dönemini taçlandırmış olacak. Bence Bursa'nın en çalışkan belediye başkanı olarak günümüze damga vurdu” dedi.

“7 bine yakın misafir öğrenci faydalanacak”

Üniversitelerin üç temel fonksiyonu olduğunu belirten Rektör Kılavuz, “Birincisi eğitim öğretim. İkincisi araştırma ve geliştirme faaliyetleri. Üçüncüsü ise toplumla bütünleşmek ve toplumun hizmetine amade kurumlar olmak. Üniversiteler, bulundukları ülkenin ve kentin ortak aklını temsil ederler. Ayrıca üniversiteler yetiştirdikleri bireyler ve ürettikleri bilimsel sonuçlarla birikimlerin zekatını topluma öderler. Bizim 130'a yakın ülkeden sayısı 7 bine yaklaşan misafir öğrencilerimiz var. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın misafir öğrencilerimizin Türkiye'deki değerleri özümsemesi ve kardeşlik ruhlarının gelişmesi için böyle bir mekânı onların hizmetine sunmuş olmak gerçekten çok mühim. Başta Mustafa Başkanımız olmak üzere bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.