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Tarihi kaplıcanın bahçesi ilgi bekliyor

Bursa’da 600 yıllık geçmişe sahip Tarihi Kükürtlü Kaplıcası’nın bahçesinin içler acısı hali Bursalı vatandaşları endişelendiriyor.

Bursa'da 600 yıllık geçmişe sahip Tarihi Kükürtlü Kaplıcası'nın bahçesinin içler acısı hali Bursalı vatandaşları endişelendiriyor.


Bursa'da 'kaplıca' denilince akla ilk gelen yer olan Tarihi Kükürtlü Kaplıcası'nın yakın zaman öncesine kadar eşsiz güzellikleriyle de anıldığı bahçesinin şimdiki içler acısı hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Çevre sakinleri, konuyla alakalı olarak bilgi almak istedikleri, ancak karşılarında muhatap olmaması sebebiyle sorulara yanıt alamamaları sebebiyle yaşadıkları üzüntülerini dile getiriyorlar. Aynı bölgede ikamet eden bir vatandaş "Ecdadımız olan 1. Murat Hüdavendigar'dan bizlere miras kalan esere sahip çıkılmasını istiyoruz. Havasıyla, manzarasıyla, ağaçlarıyla, havuzuyla, kuşlarıyla ayrı bir değerimiz olan bahçenin kaderine terk edilmiş olmasına bir anlam veremiyoruz. Bizler bahçemizin cıvıl cıvıl olduğu günleri tekrar görmek istiyoruz. Yetkililerin bu konu hakkında bizlere yardımcı olacağını umuyoruz" diye konuştu.

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