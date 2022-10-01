Tarihi Kentler Birliği süreklilik ödülü Mudanya'nın

Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'ndan bu yıl da ödülle döndü.

Mudanya Belediyesi, Girit Sokağı Tarihi Konak Restorasyonu / Gürol Sözen '1919- 1923 Destan ve Onlar Müzesi' projesi ile Süreklilik Ödülü'nün sahibi oldu. Girit sokağında abide değeri bulunan en önemli sivil mimari örneği tarihi bina kamulaştırılırken, Türk ressam, yazar, heykeltıraş, sanat tarihçisi Gürol Sözen'in çizimlerinden oluşan '1919- 1923 Destan ve Onlar Müzesi' olarak geleceğe taşınacak.

Tarihi binanın Mudanya Belediyesi tarafından restore edilerek, kültür merkezi ve müze ev olarak yaşatılacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Akıncıabidin Mahallesinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı çerçevesinde 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli binaya yönelik 2 Haziran 2021 yılında hazırlanan rölöve ile 1.ve 2. dönem restitüsyon projeleri, restorasyon projesi ve sanat tarihi raporu Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs tarihinde onaylandı. Bina, Restoratör Mimar Feyza Aksoy'un hazırladığı restorasyon projesinin tamamlanmasının ardından Çekül Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Ressam Gürol Sözen'in ‘1919-1923 Destan ve Onlar' sergisinin eserleriyle hayat bulan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı milli mücadeleden Mudanya Mütarekesi'ne ve 1923 Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan tarihi sürecin anlatıldığı daimi bir Cumhuriyet müzesi olarak yaşatılacak. Mudanya'ya hayırlı olsun” diye konuştu.