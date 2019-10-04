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Tarihi Kentler Birliği'nden Mudanya Belediyesi'ne jüri özel ödülü

Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı, Tirilye Sanat Evi ve Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma projeleri ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı, Tirilye Sanat Evi ve Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma projeleri ile jüri özel ödülüne layık görüldü.


Mudanya Belediyesi'nin tarihi ve doğal değerleri korumak için sürdürdüğü projeler ödül almaya devam ediyor. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" sonuçlandı. Mudanya Belediyesi, Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı, Tirilye Sanat Evi ve Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma projeleri ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Üç yıldır Tarihi Kentler Birliği'nden ödülle dönen Mudanya Belediyesi, Mudanya Belediyesi, 8 Kasım'da Antalya'daki YAPEX Fuarı'nda“Jüri Özel Ödülü”nün sahibi olacak.


İlçeyi ödüllü belediyecilik kavramıyla tanıştıran Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yaptığımız çalışmalarla hemşerilerimizin gurur duyacağı bir Mudanya'yı geleceğe taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin ne kadar doğru olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Mudanya tarihi değerleriyle, turizmiyle, projeleriyle, insanlarıyla artık mutlu bir dünya olmuştur. Amacımız Mudanya'nın tüm değerlerini insanlığa kazandırmaktır. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.

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