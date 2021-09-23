Tarihî Kentler Birliği'nden Mudanya'ya bir ödül daha

Tarihî Kentler Birliği tarafından düzenlenen 'Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tirilye Sanat Evi, Myrleia antik kenti, Taş Mektep restorasyonu, Mütareke Meydanı, Girit Sokağı çalışmalarıyla “Proje ve Uygulama” ödülleri alan, geçtiğimiz yıl ise Süreklilik Ödülü'nün sahibi olan Mudanya Belediyesi, bu sene de yarışmadan ödülle döndü. Tirilye Eski Pazar Caddesi ve Tirilye Cami Sokak cephe sağlıklaştırma çalışması ile İstanbul'da düzenlenen törende ödül alan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ödülü tüm Mudanyalılar adına aldığını söyledi.

Günümüze kadar özgün karakteristiğini korumuş olan Tirilye'nin iki önemli aksı Eski Pazar ve Cami caddeleri için cephe sağlıklaştırma çalışması yapacaklarını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Çalışma kapsamında öncelikle bölgede bulunan tescilli ve ruhsatlı yeni yapıların tespitleri ve arşiv araştırmaları yapıldı. Bütün yapıların cephe röleveleri alındı, sonradan yapılan müdahaleler, zamanla meydana gelen bozulmalar işlendi. Bu tespitler sonucunda tescilli yapıların ulaşılabilen veriler doğrultusunda restitüsyon çizimleri yapıldı. Bütün yapılar için restitüsyon verileri ve onaylı projeleri kapsamında cephe sağlıklaştırma projesi hazırlandı. Tirilye'mizde Taş Mektep ile başlayan tarihi canlandırma çalışmalarımız devam edecek. Mudanya tarihiyle, doğasıyla, kültürel hafızasıyla yaşayacak” diye konuştu.