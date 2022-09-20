Tarihi Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye özel ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi' ile jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması, ayağa kaldırılması ve geleceği taşınması konusunda bugüne kadar yaptığı örnek çalışmalarla birçok ödüle layık görülen Osmangazi Belediyesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Tarihi Kentler Birliği'nin bu yıl 21'incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın sonuçları belli olurken, Osmangazi Belediyesi'nin ‘Yaşayan Tarih Hisariçi Projesi' jüri özel ödülünü kazandı.

Bu yıl 34 üye belediyenin toplam 67 projeyle katıldığı yarışmada, Osmangazi Belediyesi de Bursa'nın tarihi kimliğini çıkarmayı hedeflediği “Yaşayan Tarih Hisariçi Projesi” ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar bölgesini özgün dokusu ve turizm potansiyeliyle, uluslararası alanda çekim merkezi haline getirecek ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi' etaplar halinde hayata geçmeye devam ediyor. 7 bin metrekare alanı içine alan Arkeopark projesinin de içinde olduğu vizyon proje ile birlikte ‘Eski Bursa' ortaya çıkmış olacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih şehri Bursa'da tarihi mirası en iyi şekilde korumaya ve geleceğe taşımaya çalıştıklarını belirterek, “Osmangazi Belediyesi olarak, şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarıyoruz. Türkiye'de bu konuda öncü belediyeyiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, birçok ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği'nden yeni bir ödüle layık görülmemiz bizleri mutlu etti.” dedi.

Yarışmanın ödülleri, 1 Ekim Cumartesi günü Fatih Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tarihi Kentler Birliği'nin 2022 Yılı Birlik Meclisi Olağan II. Toplantısı'nda sahiplerine takdim edilecek. Toplantıda ayrıca yarışmaya katılan projelerin sergisi de yer alacak.