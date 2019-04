Tarihi maratona Kenyalı damgası

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Tarihi Kent Halk Koşusu büyük bir coşkuyla yapıldı. Yerli ve yabancı birçok atletin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı yarışlara, Kenyalı sporcular damga vurdu.

Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'inci düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Tarihi Kent Halk Koşusu ile devam etti. Şenliklerin en coşkulu etkinliklerinden olan Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'nda 1311, 4 kilometrelik Halk Koşusu'nda ise 3700 atlet dereceye girebilmek için ter döktü. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bulgaristan ve Fransa gibi ülkelerden toplam 15 yabancı sporcu da koşuya katıldı.

Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, sabah saat 10.00'da Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın verdiği startla başladı. Yarı Maratona katılan sporcular, Tophane Saltanat Kapı'dan başlayıp, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Altıparmak, Haşim İşcan Caddeleri, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni dolaşarak Pınarbaşı Meydanı'nda parkuru tamamladı. Yarı maratonda hem kadınlar hem de erkeklerde Kenyalı sporcular, rakiplerine büyük bir üstünlük sağladı. İlk üç sırada Kenyalı atletlerin yer aldığı erkeklerde, Bernard Sang 46.24'lük derecesiyle birinci olurken, Eric Kipto 46.25'lik derecesiyle ikinci, Hillary Kipchumba ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenyalı Delvine Relin Meringor 51.57'lik derecesiyle birinci, Etiyopyalı Meskerem Seifu Amare 53.24'lük derecesiyle ikinci, Kenyalı bir diğer atlet Daisiy Jeptoo Kimeli ise 54.40'lık derecesiyle üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti. Yarışmanın birincileri 2 bin, ikincileri bin 500, üçüncüleri ise bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca erkekler ve bayanlarda, 35-39 Yaş, 40-44 Yaş, 45-49 Yaş, 50-54 Yaş, 55-59 Yaş, 60-64 Yaş ve 65 Yaş Üstü kategorilerinde de dereceye giren sporcular da madalya ve kupa almaya hak kazandı.

Halk koşusunda renkli görüntüler oluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol üyelerinin de yer aldığı 4 kilometrelik Tarihi Kent Halk Koşusu'na Bursalıların ilgisi büyük oldu. Toplam 3 bin 700 kişinin mücadele ettiği koşuda, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Saltanat Kapı'dan başlayıp, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik Halk Koşusu'nda erkeklerde birinciliği İsmail Özkan, ikinciliği Enes Vardar, üçüncülüğü ise Yiğithan Sütbaş elde etti. Bayanlarda ise birinci Dilek Özdemir, ikinci Şimay Sevgi, üçüncü Ayça Beren Demiral oldu.

“Başarımızı büyüterek sürdüreceğiz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu her yıl her yıl daha büyük bir coşku ile düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yarışlar ile vatandaşlarımız hem spor yapıp hem de güzel bir gün geçirme fırsatı buluyor. Bu etkinliğimizin ünü, Bursa ve Türkiye sınırlarını aştı. Yarışlara bu yıl oldukça yoğun bir katılım oldu. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'na 1311 atlet kayıt yaptırdı. Ayrıca farklı ülkelerden 15 yabancı sporcu da bugün yarışta ter döktü. Tarihi Kent Halk Koşusu'nda ise 3700 kişi yer aldı. Bu bir şenlik. Vatandaşlarımızın ailecek katıldığı güzel bir pazar sabahı etkinliği. Bizim asıl hedefimiz vatandaşlarımızı spor yapmaya teşvik etmek. Birçok branşta spor tesisleri inşa ediyoruz. Atletizm branşına da büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonunu inşa ettik. Türk gençliğini atletizm sporcuna yönlendiriyoruz. Her yıl bu yarışımızı büyüterek sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı konuşmada, “Gerek Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, gerekse Tarihi Kent Halk Koşusu, Bursa'ya değer katan etkinlikler. Yarışlara ilginin çok büyük olması da bu organizasyonun kentimiz adına ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ni 15 yıldır başarıyla düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dündar ve Alinur Aktaş, dereceye giren sporcular ile birlikte yarışlara katılan engelli vatandaşlara da kupa ve madalya verdi. Ödüllerini başkanların elinden alan engelli vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.