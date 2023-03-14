Tarihi mescid gün yüzüne çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Philippos'un (Filiboz) oğlu Hayrettin'e ait olan tarihi mescidi gün yüzüne çıkartıyor.

'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar'daki tarihi dokuyu ortaya çıkarmayı sürdürüyor. 2400 yıl öncesine dayanan tarihi ile Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atarak bölgeyi açık hava müzesine dönüştüren Osmangazi Belediyesi, 15'inci yüzyılda inşa edilen, ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarda büyük yol kat etti. Kamulaştırılarak elde edilen toplam 3 bin 884 metrekarelik alan üzerinde yeniden inşa edilen tarihi mescidin rekonstrüksiyon projesi, Sanat Tarihi ve Restitüsyon Raporu çerçevesinde hazırlandı. 70 metrekare alan üzerinde kareye yakın şekilde inşa edilen tarihi mescidin beden duvarları örülürken, çatı bölümünün inşa çalışmalarına başlandı. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden tarihi mescid, Hisar bölgesine önemli bir değer katacak.

Hisar'ın özgün özellikleriyle geleceğe aktarmak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Filiboz Mescidi, 1855 yılında Bursa'da meydana gelen büyük depremde yıkılmış ve yerine yenisi yapılmamıştır. Günümüze ulaşamamış olan Osmanlının ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden gün yüzüne çıkartmak için çalışma başlattık. Bizler, başlattığımız çalışma ile Hisar'ın tarihinde önemli bir konuma sahip olan bu tarihi yapıyı gün yüzüne çıkartıyoruz. Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sanal ortamda resmettiğimiz 1326 yılının Bursa'sının gerçeğini Hisar'da ortaya çıkartıyoruz. Hisar, herkesi cezbedecek, dünyada görülmesi gereken yerler arasındaki yerini alacak” dedi.