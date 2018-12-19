Tarihi Osmanlı köyünde yangın

Bursa'da tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'ın girişindeki 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

Yangın, Yıldırım'a bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık'ın girişindeki otobüs duraklarının bulunduğu bir ikamette yangın çıktı. 2 katlı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.