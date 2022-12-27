Tarihi proje önündeki bir engel daha kalktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı Projesi'nde otopark yapılacak alandaki içme suyu hattının deplasesi, BUSKİ ekipleri tarafından hedeflenenden 8 saat daha az zamanda tamamlandı. BUSKİ'nin hummalı çalışmasıyla tarihi proje önündeki bir engel daha ortadan kaldırılmış oldu.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi eski ihtişamına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen projesi, bölgeye yapılacak katlı otoparkla devam ediyor. Katlı otoparkın inşa edileceği yerin 3 metre altından içme suyu hattının geçiyor olması nedeniyle, devreye BUSKİ ekipleri girdi. Hattın deplasesi için yapılacak su kesintisinin Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde toplam 28 mahalleyi etkileyecek olması sebebiyle, BUSKİ ekiplerinin zamanla yarışı Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yarısı başladı. Yaklaşık 40 kişi ile ara vermeksizin çalışan ekipler, bin 200'lük çelik içme suyu hattını otopark alanının dışına yönlendirdi. BUSKİ ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, otopark inşaatı önündeki engel de ortadan kaldırılmış oldu.

Çalışma için 24 saatlik su kesintisi planlanırken, ekiplerin gayreti ile faaliyet planlanandan 8 saat önce tamamlandı ve pazar günü saat 16.00 itibariyle kesintiden etkilenen bölgelere su tekrar verilmeye başlandı.