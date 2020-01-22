Tarihî Sinanpaşa Medresesi girişimcilik merkezi olacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde restore edilen 435 yıllık Sinanpaşa Medresesi yeni kimliği ile hizmet verecek. 24 ay sürecek proje kapsamında girişimci danışmanlar yetiştirilerek, ilçede sürdürülebilir girişimcilik eko sistemi geliştirilecek. 466 bin 264 lira olan proje bütçesinin yüzde 75'i BEBKA, yüzde 25'i ise Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Yenişehir'de yaşayan eğitim görmeyen, çalışmayan 15-29 yaş arasındaki gençlere ulaşılarak, teknolojik girişimcilik ve AR-GE kavramlarıyla tanıştırılarak yeni iş sahaları oluşturulacak. Sinanpaşa Medresesi'nde girişimci danışmanları, açık ofis, toplantı salonu, eğitim sınıfı, seminer salonu, maker, 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, el sanatları atölyesi, mutfak atölyesi ve restoran yer alacak.

İŞKUR sistemine kayıtlı gençler, mikro kredi sistemine kayıtlı kadınlar, iş fikri olan girişimci adayı kadınlar, genç çiftçiler ve çocuklar bu hizmetlerden faydalanabilecek. Günümüzde belediyecilik anlayışının alt yapı oluşturmaktan ibaret olmadığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, projeyle birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara, gençlere ve kadınlara teşebbüs ruhu kazandıracağını ifade etti. Aydın, "Projemizde bir çok gencimiz iş hayatına hazırlanmış olacak. Yeni iş alanları açabilmek için projeler hazırlamak için halkımıza olan desteğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Gençlerin sadece teknolojiyi kullanan fertler degil, aynı zamanda üreten insanlar olmaları gerektiğini savunan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Oluşacak kazanımlar geleceği doğrudan etkilemektedir. Proje sadece Yenişehir'e hitap etmeyecek. Diğer illerdeki üniversitelerle iş birliğine giderek Yenişehir'in tanıtımına katkı sağlayacak" dedi.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ise, projenin yeni ürünler ve fikirlerin pazarlandığı yer olacağının altını çizdi.