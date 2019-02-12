Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi su kemerlerini incir ağaçları istilâ etti.

Roma dönemine ait 822 metre uzunluğundaki tarihi su yolunu saran incir ağaçları taşları yerinden kaldırdı. Yıkılması an meselesi olan tarihi kemer bir an önce restore edilmeyi bekliyor.

Her gün çok sayıda turistin ziyaret ettiği İznik'te tarihi su yolu ve kemerler de geziliyor. Kültür Bakanlığı kokartlı tur rehberi Bilal Çağatay Erentürk, önceki gün çocuklardan oluşan gezi grubu ile birlikte tarihi su kemerlerini inceledi. Erentürk, "Yaklaşık 2 bin yıl önce Romalılar, şehir halkının içme suyunu karşılamak için yamaçlardan akan suların kanal vasıtasıyla şehre akmasını sağlamışlar. 822 metre uzunluğunda su kemeri inşa etmişler. Ancak şu an en büyük sıkıntımız kemeri oluşturan taşların içerisinden çıkan ağaç kökleri. Antik su yoluna bu kökler zarar veriyor. Bir çok yerde maalesef yıkılmalar meydana gelmiş. Uzmanlar bunu daha iyi tahlil edecektir, ancak ileride bu tarihi kemerin yıkılması söz konusu. Bu tarihi değere sahip çıkmak lazım. Tarihi su kanalının bir kısmı restore edilmiş ve o bölüm kurtarılmış. Ümit ediyoruz ki kalan kısımlar da kurtarılır" dedi.

Elmalıdağ eteklerinde, Katırcı ini ile Berber kayası uzantısındaki doğal mağaradan çıkan suyu İznik'e getirmek için yapılan kanalın İmparator Hadrian'ın (117-138) emriyle yaptırıldığı üzerindeki kitabeden anlaşılıyor. Kanalın uzunluğu 822 metre, en yüksek yeri 3,60 metre, suyun aktığı bölümün derinliği 50 santim, eni ise 45 santim.