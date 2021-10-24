Tarihi Sümbüllü Bahçe yeniden kapılarını açtı

Osmangazi Belediyesi tarafından 2011 yılında Bursa'ya kazandırılan ve ilk günden itibaren Bursa'nın simgelerinden biri haline gelen Sümbüllü Bahçe Konağı, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yepyeni yüzüyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği 6 ayrı yapıdan oluşan ve adını bahçesindeki sümbüllerden alan Sümbüllü Bahçe Konağı, Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kapsamlı bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Tophane yamaçlarında bulunan, sahip olduğu konum ve mimari özelliği ile geçen 10 yıllık sürede Bursa'nın simgelerinden biri haline gelen 100 yıllık Sümbüllü Bahçe Konağı, 2011 yılı Mayıs ayında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katkılarıyla Osmangazi Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde inşa edilerek sosyal tesis olarak Bursa kültür hayatına ve turizmine kazandırıldı.

Bursalıların buluşma noktası olan Sümbüllü Bahçe Konağı'nın 10 yıl aradan sonra kapsamlı bir bakımdan geçtiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sümbüllü Bahçe Konağı, sahip olduğu eşsiz manzarası, mimari yapısı ve sunduğu cafe ve restoran hizmetleriyle Bursa'nın bir markası oldu. Dünyayı etkisi altına alan pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapatmak zorunda kaldığımız tesisimizde, kısıtlamaları fırsata çevirerek kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Yapılan bakım, tadilat ve boya çalışmaları kapsamında Sümbüllü Bahçe Konağı'nda ahşap doğramalar, ahşap zemin, tavan ve saçaklar zımpara yapılıp boya ve koruyucu cila ile kaplandı. İç ve dış cephenin tamamında boya ve tadilat yapıldı. Kafe kısmının taban döşemeleri ile birlikte sur üzeri harpuştalar yenilendi. Bahçedeki zemin kaplamalardan çatı kiremitlerine kadar, Sümbüllü Bahçe Konağı tepeden tırnağa elden geçirildi. 10 yıldır Bursalılara ve Bursa'yı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere hizmet veren Sümbüllü Bahçe Konağımız, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı” diye konuştu.