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Tarihi surlara zeytin dalı yakıp zarar verdiler

Bursa’nın İznik ilçesinde 2 bin 400 yıllık tarihi surlar kimliği belirsiz kişilerce ateş yakılıp tahrip edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin 400 yıllık tarihi surlar kimliği belirsiz kişilerce ateş yakılıp tahrip edildi.


Önceki gün budama mevsimi sebebiyle zeytin ağaçlarından kesilen dallar sur diplerinde ateşe verildi. Alevler, tarihi surlara zarar verdi. Simsiyah olan sur duvarlarındaki bazı taşların çatladığı görüldü. 4 bin 970 metre uzunluğu ile bir bütün halde şehri çevreleyen İznik surları, dünyada sayılı tarihi yapılardan biri olarak kabul ediliyor. İç ve dış surların Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin savunmasına da büyük katkı sağladığı biliniyor. Bithynia döneminde M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmeye başlanan surlar yaklaşık 4 bin 970 metre uzunluğunda.

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