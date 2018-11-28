Tarihî Tahtakale Çarşısı ayağa kalkıyor

Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı'nda Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Geçmişi Çelebi Mehmet dönemine dayanan ve asırlardır farklı meslek kollarını kucaklayan Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor. ‘Tahtakale Çarşısı İç Avlu Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Kaplaması' projesi kapsamında şu ana kadar bölgedeki 54 dükkan cepheleri yenilenerek estetik bir görünüme kavuştu. Ayrıca dükkânların yağmur iniş boruları ve olukları, pencere ve kapı doğramaları ile cephe boyaları yenilenirken, 24 pazar tezgahı için de açılır kapanır tente yapıldı. Tarihi çarşının avlusundaki bin 500 metrekarelik alanda zemin kaplama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Tahtakale Çarşısı'nın Bursa için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmanlı'dan beri ticaretin merkezi durumda olan Tahtakale Çarşısı, zamanın etkisiyle eskimiş ve çöküntü halini almaya başlamıştı. Şehrimizin tarihi değerlerinden olan bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tahtakale Çarşısı'nda yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Çalışmalarımızdaki asıl amacımız yenilemeyle birlikte bölge esnafının ticari aktivitesini de korumak. Tahtakale Çarşısı, yenilenen yüzüyle ticarî hareketliliğin yaşandığı en önemli noktalardan biri olacak. Uludağ köylerinde yetişen taze sebze meyveler burada doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacak” dedi.