Tarihi yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'nın sembollerinden olan Arap Şükrü Sokağında bulunan Tarihi Balıkçıda çıkan yangın sonucu yaralar sarılmaya başladı. Yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Bursa'nın tarihi mekanlarından Arap Şükrü Sokağı'nda bulunan Bursa'nın sembolü Reşat Balıkçılık alevlere teslim oldu.

Yangın, sabah saat 06.00 sularında Arap Şükrü Sokağı'nda bulunan ve Bursa'nın sembolü haline gelen Reşat Balıkçılık'ta meydana geldi. Yoğun yağış ve şiddetli lodos sonucu balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı, tarihi ahşap binayı yarım saat içerisinde küle çevirdi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Altıparmak caddesi trafiğe kapatılarak geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı. Balıkçının devamında bulunan Arap Şükrü Sokağı'ndaki balıkçılara yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük bir gayretle alevlere müdahale etti. Yangın yarım saat içerisinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, açık bırakılan balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı sonucu çıktığı belirtildi.

Çıkan yangında küle dönen balıkçıda ise yaralar sarılmaya başlanarak, en kısa sürede eski haline döndürüleceği öğrenildi.