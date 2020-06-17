Tarım alanına fabrika kurma girişimi engellendi

Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanı içinde kalan arazide yapılan kaçak yapıyı yıktı. Verimli tarım arazilerinin ortasında kurulmak istenen fabrika, temel aşamasında ortadan kaldırıldı.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarındaki kaçak yapılaşma ile mücadeleyi sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Bürosu ekipleri, Tahtalı Mahallesi'nde verimli tarım arazilerinin ortasında kaldığı tespit edilen kaçak yapıyı, temel aşamasındayken yıktı. Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde binlerce metreküp beton kullanılarak yapılan fabrika temeli ile zemin kaplaması ve çevre duvar yapılarının ortadan kaldırılması için belediye ekipleri iş makineleri ile saatlerce çalıştı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “İlçemizde kentsel gelişim alanlarını, artan nüfus ile orantılı olarak planlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu alanlarda planlı yapılaşmayı sağlarken aynı derecede önemsediğimiz bir başka ilkemiz de tarım alanlarımızı korumak. Türkiye'de ve dünyada tarım alanları hızla azalırken ilçemizde bu duruma seyirci kalamayız. Tarımsal üretim konusunda en verimli topraklara sahip olan Ürünlü ve Tahtalı mahallelerimizde ve diğer bütün kırsal alanlarımızdaki tarım arazilerinin amacı dışında kullanımını engellemek üzere çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.