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Tarım arazisinde kaçak yapılaşmaya müdahale

Osmangazi Belediyesi, Selçukgazi Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşâ edilen 2 katlı binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Selçukgazi Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşâ edilen 2 katlı binayı yıktı.


İlçede kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa ovasında kaçak yapılaşmaya asla izin vermiyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Selçukgazi Mahallesi'nde birinci derece tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşâ edilen iki katlı binayı yıktı. Dünyaca ünlü siyah incir başta olmak üzere, birçok ürünün yetiştiği tarım alanında yapılaşmaya izin vermeyen ekipler, iki kat olarak inşâ edilen binayı iş makinesi ile yıkarak yerle bir etti. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşâ etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerine dikkat çekti.

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