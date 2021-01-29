Tarım arazisindeki kaçak bina yıkıldı

Tarım arazileri üzerinde imara aykırı yapılaşmaya geçit vermeyen Osmangazi Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 2 katlı binayı henüz inşaat aşamasındayken yıktı.

Sahip olduğu iklim ve toprak koşullarıyla, ülkemizin en önemli tarım arazilerine sahip Osmangazi'de, tarım arazileri üzerindeki kaçak yapıları mercek altına alan Osmangazi Belediyesi, bu yapıları hukukî süreç ve tebligatların ardından tek tek yıkıyor. Hem tarım alanlarının korunması, hem de imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek adına kararlı bir mücadele yürüten Osmangazi Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 2 katlı binayı henüz inşaat aşamasındayken yıktı.

Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için, sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaatı tamamlanmış olan 2 katlı binayı iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.