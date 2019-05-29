Tarım ilaçları deposu alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangında çok miktarda tarım ilacı kül oldu.

Yangın, Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Okumuş ve kardeşlerini ait alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarım deposu olarak kullanılan yeri sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yerine gelen ekipler alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde yer kullanılmaz hale geldi. Deponun sahibi Rasim Okumuş yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından olduğunu tahmin ettikleri belirterek, "İçeride tarım ilaçları vardı. İlaç ateş pahası ne varsa yandı zararımız büyük. Bununla geçmiş olsun, önemli olan insanlarımıza bir şey olmaması cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.

Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye ekibi yaralandı. Yaralı jandarma ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.