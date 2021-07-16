Tarım ve Kırsal Kalkınma için Bursa'ya 470 milyon lira destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bu dönem Bursa'daki yatırımcılara 470 milyon lira hibe verecek. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde projesi onaylanan yatırımcılar da 54 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Yenişehir'de yatırımcılar ile bir araya gelen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, "Bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. Daha yolun başındayız. Bursa için yapacak çok işimiz var" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, “10.çağrıda toplam bütçesi 470 milyon olan 80 proje aldık. Bunlardan 54 milyonunu Yenişehir'e veriyoruz. Şu ana kadar 360 milyon liralık proje alınmıştı. Tüm zamanların toplamını 110 milyon lira ile geride bırakarak 470 milyon liraya ulaştık. Bu bizleri mutlu etti. Bursalılar çağrımıza destek verdi. Beklentimizin çok üzerinde bir talebe ulaştık. Herkese teşekkür ediyorum. Hayvancılık grubunda 63 milyon liralık proje desteği sağlanacak. 410 milyon liralık yatırım da soğuk hava deposu meyve sebze işleme paketleme, süt işleme grubuna sağlanacak. Onaylanan projelerimiz Bursa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.