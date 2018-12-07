Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den 2 müjde birden

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'ya 2 müjde birden verdi. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) tarla ve ürün kontrollerinin yapıldığı ilk pilot bölge olan Aydın'dan sonra Bursa'da da yapılacağını duyurdu. Pakdemirli, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğünün de kurulacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da bir dizi program gerçekleştirdi. Karacabey Ziraat Odası'nın yeni hizmet binası açılışında konuşan Pakdemirli, “Sözlerime başlarken bir tane müjde vereyim. Bir tanede konuşmamın sonunda vereyim. Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Karacabey'e hayırlı, uğurlu olsun. Bende sizlerin arasından çıkmış bir çiftçi kardeşiniz olarak 81 ili dolaşıyoruz. Bu dolaşmalar sırasında gördüm ki ufacık problemler Ankara'ya varmadan dağ gibi problemler oluyor. Bizim daha çok sahada olmamız gerekiyor. Bir kere daha çok vatandaşa, üreticiye dokunuyor olmamız lazım. Tarım politikalarını yazarken danışmanlara ihtiyacımız yok. ‘En büyük danışmanlarımız bizim köylümüz, çiftçimiz' diyerek illerimizi dolaşmaya başladık” dedi.

Pancarda poların 12'ye sabitlenmesi ile ilgili taleplerin olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Eğer poları biz 12'ye sabitleyebilirsek üretim artar gibi gözüküyor. Üretimiz arttırabilecek olursak ve poları 12'ye sabitleyecek olursak şehir dışından gelen ürünlerde gelmemiş olacak. Gelirken bir kara kalem hesabı yaptık. Karı, zararı ile üç aşağı beş bu iş olur dedik. Çalışma yaptıktan sonra bununla ilgili müjdeyi veririz” diye konuştu.

“20 yılda yüzde 50 daha fazla gıda üretir vaziyete getirmemiz lazım”

Sivil toplum gelişmesi için odaların daha faydalı olması gerektiğine vurgu yapan Pakdemirli, “Daha çok tüketiciye dokunması lazım. Bizim ilçe müdürlüklerimizin daha aktif sahaya inmeleri gerekiyor. Her gün üreticilere ‘merhaba, bir şeye ihtiyacınız var mı' demeliler. Bizim ilçe müdürlüklerimiz de ÇKS kayıtlarından dolayı çok yoğunlar. O zaman bu ÇKS kayıtlarının da yavaş yavaş sivil topluma devretmemiz lazım. Bununla ilgili Aydın'da bir pilot proje başlatmıştık, inşallah 2. pilot bölgeyi de Bursa yapalım diyoruz” dedi.

Bursa'ya son 16 yılda 1.4 milyar hibe verildiğini ifade eden Pakdemirli, “Orman ve su alanlarında 3.4 milyar yatırım yapmışız. Bunları tek tek saymayacağım ama yapılanlar büyük işler. Gelinen nokta büyük ama ödevimiz de büyük. Ödev nedir? 20 yılda Türkiye'yi yüzde 50 daha fazla gıda üretir vaziyete getirmemiz lazım. Hepimiz daha verimli olmanın yollarını arayacağız. Devlet olarak bizler sizin önünüzü açmanın yollarını arayacağız” şeklinde konuştu.

Son dönemde enflasyonla mücadele edildiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bende aranızdan çıkan bir kardeşiniz olduğu için biliyorum. Çiftçi çok çalışır, az kazanır. Bu maalesef böyle. Bunun genel kanunu böyle. Son dönemde hızlı bir şekilde artan döviz kurlarından sonra gübre, yem, ilaç fiyatlarınız arttı. Bunların hepsini biliyoruz. Bunları üreten üreticinin hepsinin üzerinde baskı kuruyoruz. ‘Döviz şimdi geriye geldi hadi bakalım bunları biraz daha geriye düşürün' diyoruz. Olmazsa olmazımız Türkiye'nin üretimidir. Bir ülkede tarım bana göre savunman kadar önemlidir. Her şeyiniz olabilir, uçak, roketleriniz hatta uzay mekiğiniz olabilir ama buzdolabınız boşsa bunun bir anlamı yok. Buzdolabını dolduran da sizlersiniz. Bu anlamda inşallah 2019 çok daha verimli ve bereketi yıl olacaktır. Bu binanın açılışı da hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Karacabey Ziraat Odası yeni binasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından kesilen kurdele ile program sona erdi.