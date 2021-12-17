Tarımda genç istihdamı projesi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Avrupa Birliği onayı Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile hibe alan' Tarım ve Gıda Sektöründe İstihdam Yoluyla Gençlerin Sosyal Katılımının Artırılması Projesi (AGRI-FOOD), kapanış konferansı ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından koordine edilen, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Estonya'dan Gıda ve Fermantasyon Strateji Merkezi ve İspanya'dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi'nin paydaş olduğu proje 24 ay sürdü. ‘Geleceğin için üret' mottosuyla hazırlanan projede; gençlerin tarımsal işgücü piyasasına kazandırılması, şehre göçün önüne geçmek, gençlere nitelik ve etkinlik kazandırılması hedeflendi. Proje kapsamında atölye çalışmaları yapılırken, yerinde çiftçilik eğitimleri verildi. Bu sayede tarım faaliyetleri ‘gençler için' daha çekici hale getirilerek, istihdama katkı sağlandı ve tarımsal sürdürülebilirlik elde edildi. Proje kapsamında ilk olarak, ihtiyaçların değerlendirilmesi raporu hazırlandı. Rapordan elde edilen verilere göre, gençlerin tarım ve gıda sektöründe niteliklerinin artırılmasına yönelik beş adet eğitim materyali hazırlandı. Materyaller doğrultusunda, video ve animasyon gibi esnek-kolay öğretim araçlarını da içeren müfredat programı oluşturuldu. Uygulama sürecinde proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla, Tarım A.Ş. ve paydaşlarla 3 toplantı gerçekleştirildi.

AGRI-FOOD'un kapanış konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya; Kültür A.Ş Genel Müdürü Fetullah Bingül, Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Semih Polat, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İdari İşler Daire Başkanı Ramazan Bülbül, Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, Estonya Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi Yöneticisi Sirli Rosenvald ve İspanya Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi Yöneticisi Angel Sanmartin katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, pandemi süreciyle zaman zaman zorluklar yaşanmasına rağmen projeyi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TAGEM İdari İşler Daire Başkanı Ramazan Bülbül ise özellikle pandemi sürecinin gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu hatırlatarak, gençlerin tarım ve gıda sektöründe daha aktif rol almalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat da projenin koordinatörü olduklarını hatırlatarak, sürecin sonuçlanmasında katkısı olan tüm proje ortaklarına teşekkür etti.

Estonya Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi Yöneticisi Sirli Rosenvald ve İspanya Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi Yöneticisi Angel Sanmartin de proje kapsamında çok güzel ortalıklar ve işbirlikler yaşandığını belirterek, benzer organizasyonların devamını diledi.

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, hazırladıkları tüm projelerde Büyükşehir Belediyesi'nden büyük destekler aldıklarını hatırlatarak, pandemi gibi zor dönemde gerçekleşen projenin paydaşlarına teşekkür etti.

Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül ise, bu tür uluslararası ortaklı projelerin hem güzel dostluklara hem de güzel işbirliklerine vesile olduğunu kaydetti.