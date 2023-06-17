Tarımın bugünü ve yarını, Bursa Ticaret Borsası'nda konuşuldu

Tarımda sürdürülebilirlik ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürüten Bursa Ticaret Borsası, gelişim platformu olarak hayata geçirdiği Bursa TB Akademi'de "Tarımsal Arayış" Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

İki oturumda gerçekleşen zirvenin konukları, Ekonomi Gazetesi Köşe Yazarı Ali Ekber Yıldırım ile kadın girişimciler Beyza Aydın ve Eda Halıcı oldu. Zirveye Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Emrah Silmez ve İlker Birgül ile Meclis Üyesi Mehmet Korkmaz,Borsa üyeleri, akademisyenler, ziraat odası temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tarım sektörü hak ettiği değeri göremiyor

Zirvenin açılışında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tarım sektörünün, yalnızca ülkemiz için değil, tüm dünya için oldukça kritik ve bir o kadar da stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Tarım sektörünün gelinen noktada pek çok sorunla mücadele ettiğini ifade eden Başkan Matlı, "Dünyanın en verimli tarım arazilerine sahip olmamıza rağmen, iklim değişikliğine bağlı artan kuraklık, plansız yapılaşma, parçalı arazi yapısı, girdi maliyetlerindeki artış, tarımda teknoloji kullanımının azlığı gibi çeşitli faktörler nedeniyle tarım sektörü, hak ettiği değeri görememektedir" dedi.

"Bursa, tarım ürünleri ihracatında istediği noktada değil"

Bursa'nın sahip olduğu tarımsal üretim çeşitliliği ve dünyaca ünlü gıda markalarıyla aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, ahududu, deveci armudu, Bursa siyah inciri başta olmak üzere pek çok meyve ve sebze ürününde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydetti. Matlı, tarım alanlarının giderek daralması, gıda firmalarının hızlı kentleşme sonucu şehrin içinde sıkışıp kalması, gençlerin tarımdan uzaklaşması, tanıtım ve pazarlama eksikliği gibi pek çok nedenden ötürü Bursa'nın tarım ihracatında istediği noktayı yakalayamadığı ifade etti.

"Çalışma azminiz varsa asla pes etmeyin"

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ilk oturumda tarım sektöründe faaliyet gösteren genç kadın girişimciler Eda Halıcı ile Beyza Aydın, sektöre giriş hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı. Çiftçiliğin zorluklarına dikkat çeken Beyza Aydın, tarım girişimciliğini içinde yanan bir ateş olarak nitelendirirken, "Bir kadın olarak bahçede, arazide çalışmak zorken hem genç olup hem de kadın olmak bu zorluğu biraz daha artırıyor. Ama eğer ki fikriniz varsa, çalışma azminiz ve umudunuz varsa asla pes etmemelisiniz" dedi. Tarım sektöründe markalaşmanın önemine vurgu yapan Aydın, "Ülkemi kalkındırmak istiyorum çünkü ürettiğimiz ve markalaştığımız sürece var olabiliriz" diye konuştu.

"İklim ve su krizine karşı önlem almalıyız"

Bursa'nın İznik ilçesinde 10 dönümlük arazide organik tarım yöntemleri kullanarak yaban mersini üretimi yapan Eda Halıcı ise, tarıma ilgi duyan herkese öncelikle araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Tarımsal girişimciliği "İçinizdeki üretim aşkı" olarak betimleyen Eda Halıcı, iklim ve su krizine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir olmak, doğayı ve çevreyi korumak bizim için oldukça önemli. Biz arazimizde damla sulama sistemini kullanırken, yağmur sularını da filtreleyip saklıyoruz. Kullanabileceğimiz her şeyi geri dönüştürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla tarımla uğraşsın ya da uğraşmasın herkesin iklim ve su krizine karşı birlikte önlem alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genç çiftçi eksikliği küresel bir sorun

Zirvenin ikinci oturumuna katılan Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, tarımın tüm insanlık için önemine vurgu yaptı. Tarım sektöründe genç çiftçi eksikliğine dikkat çeken Yıldırım, “Bu sorun sadece ülkemizde değil, dünyada da var. Pek çok ülkenin en büyük sorunu genç çiftçinin olmaması. Bunu desteklemek için de bayağı ciddi çabalar var. Çiftçi olmayınca bu sefer şirket tarımına geçiliyor. Aile işletmeleri dağılıyor, onların arazilerini şirketler alıyor. Dolayısıyla da bu durum ciddi bir arayışa neden olduğu gibi tarımda değişimi etkiliyor” dedi.

“İyi bir planlama ile tarımda ciddi bir ihracatçı olabiliriz”

Türkiye'nin tarımda yaş sebze ve meyve üretimi konusunda kendine yeterli olduğunu ancak yağlı tohumlarda ve bakliyatta kendine yeterli olmadığını ifade eden Yıldırım, iyi bir planlama ve çalışma ile bu konuda da kendine yeterli olunabileceğini söyledi. Nisan ayında çıkan yeni yasa ile sözleşmeli üretim ve kullanılmayan arazilerin kiralanmasını öngörüldüğüne değinen Yıldırım, Türkiye'nin tarımda iyi bir planlama ile kendi kendine yetebileceği gibi ciddi bir ihracatçı da olabileceğini vurguladı.

Sanayi ile övünürken tarımı unutmayalım

Bursa'nın sanayinin yanında tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir merkez olduğunu belirten Ali Ekber Yıldırım, sanayinin ön plana çıkmasıyla tarım arazilerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti. “Sanayi ile övünürken tarımı unutmamamız lazım” diyen Yıldırım, Bursa'nın zengin ürün çeşitliliğine sahip bir şehir olduğunu ve doğru bir planlama ile tarımda, sanayide ve turizmde potansiyelini daha da geliştirebileceğini ifade etti. Yıldırım, dondurulmuş gıda konusunda Bursa'da bir kümelenme olduğunu ve bu sektörün daha da geliştirilebileceğini sözlerine ekledi.