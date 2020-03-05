Tarla faresi yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlalara dadanan hırsız, çaldığı malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Selçuk Mahallesinde bulunan bağ evinden birer gün arayla 2 adet su motoru, 1 adet 4 kw jeneratör, tarlada kullanılan tarım aletleri ve 100 kilo civarında inşaat demiri çalındı. Mal sahibinin polise müracaatı ile ekipler aynı bölgede araştırma yaptı. Polisin sıkı takibi sonucu İ.Ş. (21) isimli şahıs Yenişehir Kampı yakınlarında bulunan sazlık alanda çaldığı malzemeleri ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ş. adliyeye sevk edildi.