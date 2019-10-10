Tarla kavgasında amcasını öldüren sanık:

Bursa'da babası ve amcası arasında çıkan arazi kavgasında babasını yaralayan amcasını silahla vurarak öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında "Amcam silahla üzerime gelirken kendimi korumak onu da korkutmak için ateş ettim. Öldürme kasdım yoktu" dedi.

Olay, geçtiğimiz mart ayında Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. 2 kardeş bir süre sonra boğuşmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen boğuşmada Hasan Bozkurt ağabeyi İsmail Bozkurt'a yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. İsmail Bozkurt 4 yerinden yaralanırken o esnada yanlarında bulunan Halit Bozkurt babasının yaralandığını görünce amcasını silahla vurup öldürdü.

Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde olay yerinde bulunan Halit Bozkurt, ifadesinde silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u gözaltına aldı. Halit Bozkurt'un elinde barut izine rastlandı. Suçunu itiraf eden Halit Bozkurt tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında “adam öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan baba-oğul hakim önüne çıktı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu bulunan bir çocuk babası Halit Bozkurt, “Dedemden kalan arazileri amcam, oğlu ve biz kullanıyorduk. Amcam, müşterek arsayı kiraya verince, bize de para verdi. Biz de babamın kullandığı müşterek tarlanın yarısını ona verdik. O tarlanın yüzde 80 alıp kullanmaya başladı. Hatta bizim tarafımızdaki yaşlı ağaçları kesti. Olay günü traktörü kullanan babamla tarlaya gittik. Burada beni görünce, ‘Satış için mahkemeye vermişsiniz, benim param yok, siz alırsınız dedi. 'Bizim de paramız yok, satışa giren kim alırsa alır ‘dedim. Önde ben, amcam arkamda, konuşmak için tarlanın ortasına doğru gidiyorduk. Arkasına attığı ellerinin birinde târa, birinde bıçak olduğunu gördüm. Daha sonra bir silah sesi duydum. Babamın yere düştüğünü gördüm. Babam, ‘Halit kaç dedi'. Amcam bana doğru silahı gösterince römorkun arkasına geçtim. Engelli olduğum için amcamın üzerine atıldım. Namlusundan tuttuğumda ikimiz yere düştük. Elindeki silahını düşürmeye çalıştım. Bu sırada yerde yatan babam kımıldamıyordu. Biz amcamla boğuşurken babam yanımıza gelip, amcamın kolunu tutuyordu. Babamın yaralandığını fark ettim. Römorkta bulunan tüfek aklıma geldi. Ben de fırsatını bulup römorka bindim. Römorkun kasasındaki deliklerden onu izlemeye başladım. Üç tane mermi koydum. Sonra yere doğru ateş etmek istediğimde amcamın düştüğünü gördüm. Yanına gittiğimde bacağından vurulduğunu fark ettim. Telefonla polisi ve arkadaşımı aradım. Amcamın nasıl vurulduğunu anlamadım. Hatta, bacağındaki kanın durması için üzerimdeki kazağı çıkarıp tampon yapmak isterken ambulans geldi. Amcamı öldürme kasdıyla hareket etmedim” dedi.

Tutuksuz sanık İsmail Bozkurt ise, “Ağabeyimle 25 yıldır konuşmuyorduk. Aramızda hiçbir zaman tartışma ve kavga olmadı. Tarlaya gittiğimizde ağabeyimi gördüm. Arkası dönüktü. Siğara içeceğini düşünürken, belinden birden tabancayı çıkarıp bana 1,5 metreden 4 el ateş etti. Orada bayılmışım. Oğlumun nasıl ateş ettiğini görmedim ve kendisine yardım etmedim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinden sonra sanık Halit Bozkurt'un tutukluluk halinin devamına ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.