Tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde çürümüş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde çürümüş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Kayıp ihbarlarını araştıran emniyet yetkilileri, cesedin 9 Eylül'de kaybolan Eşref Gül olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan yakınları yaşlı adamı teşhis etti. Eşref Gül'ün Çırpan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. 1 ay önce evinden çıkarak bir daha haber alınamayan yaşlı adamın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak.