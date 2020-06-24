Bursa'da bir tarlada erkek cesedi bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kurudere mevkinde meydana geldi. Tarlasına gelen vatandaş, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Tarla sahibi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yaklaşık 60 yaşlarında olan kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedi inceleyen polisler, darp izleriyle karşılaştı. İncelemelerinin ardından yaşlı adamın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.