Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

Bursa’da tarlada çiftçilik yapan şahıs köpeklerin saldırısına uğradı.
Bursa'da tarlada çiftçilik yapan şahıs köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan çiftçi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, İznik'in Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Tarlasına çalışmak için giden Bilal Keskin (35), bir anda 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Can havliyle köpeklerden kaçmaya çalışan genç adam canını zor kurtardı. Ayaklarından yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Bilal Keskin, “Tarlaya bakmaya gittiğimde 2 köpeğin saldırısına uğradım. Çok büyük köpeklerdi, kendi imkânlarımla zor kurtuldum. Tarlada benden başka kimse yoktu. Herkes köpeğine sahip çıksın” dedi.