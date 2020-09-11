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Tarladaki kovanları su bastı, arıcının hasat etmeye hazırlandığı ballar ziyan oldu

Bursa’da kovan dolu tarlayı su bastı, hasat edilmeye hazırlanan ballar ziyan oldu.

Bursa'da kovan dolu tarlayı su bastı, hasat edilmeye hazırlanan ballar ziyan oldu.


Arıcılıkla uğraşan Mevlüt Güzen, ova balı almak için arılarını Karacabey ovasına yerleştirdi. Yaz boyu çiçeklerden bal toplayan arılar kovanları balla doldurdu. Tam balları hasat etmeye hazırlanan Mevlüt Güzen'in tarlayı basan sulama suyu sebebiyle bütün kovanları sular altında kaldı. Kovanların içindeki ballar suyla temas edince akarak ziyan oldu. Kovanlarının içine giren sular sebebiyle arıların da yüzde sekseni telef oldu. 30 kovan arısı ve 20 bin liralık balı ziyan olan arıcı şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

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