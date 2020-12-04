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"Tarladan çıktık" dediler ceza yemekten kurtulamadılar

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan polis uygulamasına kamyonetleriyle giren 3 gence, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ suçundan yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan polis uygulamasına kamyonetleriyle giren 3 gence, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' suçundan yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi. Tarladan geldiklerini ve odun işi yaptıklarını belirten gençler, ceza yemekten kurtulamadı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 AIK 410 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki A.I., R.D., ve E.D. tarladan geldiklerini ve odun işi yaptıklarını bu nedenle kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti. Ancak polis ekipleri 3 gence herhangi bir belge olmadığından dolayı ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' suçundan yaklaşık 10 bin TL para cezası uyguladı. Cezanın ardından kameralara konuşan gençler, "Tarladan yeni çıktıklarını, odun işi yaptıklarını" söyledi.

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