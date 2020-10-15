Tarladan sofraya sağlıklı gıda “Nilüfer Bostan”da

Açtığı üretici pazarlarıyla tüketiciyi sağlıklı gıda ile buluşturan Nilüfer Belediyesi, NİLKOOP aracılığıyla ve “Nilüfer Bostan” markasıyla satış noktaları açarak sadece Bursa değil, Türkiye'nin dört bir köşesinden getirteceği ekolojik ürünleri tüketiciye ulaştıracak.

Yeni dönemi kırsala ve tarıma adayan Nilüfer Belediyesi, şimdi de yeni bir çalışmayı Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla halkla buluşturuyor. Nilüfer Belediyesi, yanlış tarım politikaları sonucu toprağa küsen çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmek, kooperatifleri ve kooperatifçiliği desteklemek için “Nilüfer Bostan” markasıyla satış noktaları açacak. İlk örneği Nilüfer Belediyesi Halk Evi yanında açılacak olan “Nilüfer Bostan”da başta Bursa'daki kadın kooperatifleri ve kadın dernekleri olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınacak ürünler ve NİLKOOP tarafından üretilen ya da tedarik edilen gıda maddeleri satışa sunulacak.

“Nilüfer Bostan” markası ile satışa sunulacak ürünler arasında, herhangi bir tarım ilacı kullanılmadan tamamen ekolojik şartlarda NİLKOOP tarafından Nilüfer kırsalında üretilmiş olan ekmeklik buğdayın taş değirmende öğütülerek elde edildiği “tam buğday unu” da var.

Ayrıca, çeşitli çiftçiler tarafından üretilen bakliyatlar, menşei Bursa olan sebzelerden yapılan turşular ve reçeller, marmelat ve pestiller halkla buluşturulacak olan ürünlerden bazıları. Bunların haricinde ilk etapta salça, sirke çeşitleri, baharatlar, tarhana, kuskus, erişte, mantı, çiğ süt, yumurta, peynir çeşitleri, tere yağı, zeytin, zeytin yağı, konserve çeşitleri, ekmek ve menemenlik sos gibi ürünler “Nilüfer Bostan” raflarında yer alacak.

“Nilüfer Bostan”da herhangi bir sentetik katkı ya da koruyucu madde içermeyen doğal gıdaların satılacağını ve tüketicilerden gelen taleplere göre ürün çeşitlerinin artırılacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “16 Ekim Dünya Gıda Günü. Her yıl 16 Ekim'de dünyadaki gıda meselesi, gıda üretimindeki sağlıksız şartlar, gıdaya ulaşamayan insanlar, eşitsizlikler ve sağlıklı gıdaya ulaşmada yaşadığımız güçlükler gündeme gelir. Biz bu tabloyu olumluya çevirmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda temiz toprak, tarımsal üretim ve sağlıklı gıda giderek daha önemli hâle gelecek. Buna hazır olmalıyız. Bunun için tarımsal üretime destek veriyor, üretimi zenginleştirmenin, çiftçiyi üretime teşvik etmenin ve sağlıklı gıdayı vatandaşa ulaştırmanın yeni yollarını açıyoruz. İlk etapta belediye binamızın yanında açacağımız satış noktalarını zamanla çoğaltacağız” dedi.