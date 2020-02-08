İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlaların içinde 626 yıllık otel müşterilerini ağırlıyor

Bursa’da bulunan 626 yıllık tarihi otel, tarlaların ortasında müşterilerini ağırlıyor.

Bursa'da bulunan 626 yıllık tarihi otel, tarlaların ortasında müşterilerini ağırlıyor.


Karacabey ilçesinde Uluabat gölü kıyısına Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan 626 yıllık tarihi Issız Han bugün otel olarak hizmet veriyor. Tarlaların ortasında, etrafında yerleşim yeri olmayan tarihi otel, tabiat ve tarih meraklısı müşterilerini ağırlayarak onlara unutamayacakları bir gece sunuyor. Gelen müşteriler, 9 odası olan 626 yıllık handa konaklayarak geçmişe yolculuğa çıkıyor. İlk yapıldığı günkü ihtişamıyla duran otel görenleri kendine hayran bırakıyor.


Tarihi otelde konaklayan vatandaşlar, "Bu tarihi oteli duyunca gelip konaklamak istedik. Harika bir yer, büyük keyif aldık. Burada konaklayınca insan geçmişe yolculuğa çıkıyor. Çok keyif aldık, insan kendini dinlenmiş ve huzur bulmuş hissediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.