İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor

Bursa’da tarlaya diyerek evinden çıkıp geri dönmeyen çiftçi için jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti.

Bursa'da tarlaya diyerek evinden çıkıp geri dönmeyen çiftçi için jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti.


Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Boyalıca Mahalelsinde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun(46), tarlaya gidiyorum diyerek öğlen saatlerinden evinden çıktı. Evden çıkmasının ardından 7 saat geçmesine rağmen evine geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.


Ayrıca arama çalışmalarına Bursa'dan gelen AFAD ekiplerinin de destek vereceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.