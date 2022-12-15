Tartıştığı kişiyi başında şişe kırarak yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi başında şişe kırılarak yaralandı.

Olay saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkol aldıktan sonra cadde üzerinde yürüyen Uğur Y. (25) ve Nazmi E. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Uğur, elindeki alkol şişesini Nazmi'nin başına vurarak yaraladı. Kavga, olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.