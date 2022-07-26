Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında kurşunladı

Bursa'da sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokakta gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa gelen Songül E. (34) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle Songül E'nin erkek arkadaşı yanında getirdiği tabancayla kız arkadaşına 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri dizine diğeri kalçasına isabet eden Songül E. Kanlar içinde yerde kaldı. Mahallenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağına ve kalçasına kurşun isabet eden Songül E'nin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şahıs karakola giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.