İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tartıştığı şahıs tarafından bacağından vuruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı.


Olay gece 04.00 sıralarında Hocaköy mahallesinde meydana geldi. Abdulkadir P.(26) henüz kimliği öğrenilenemeyen şahısla yolda karşılaştı. 2 kişi arasında süren tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şahıs, tabancayla Abdulkadir'e kurşun yağdırdı. Bacağına mermi isabet eden Abdulkadir yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, yoldan geçen bir sürücü tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.