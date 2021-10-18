Tarzan'ın Çita'sı Sarı Bıyık'ın karnından konuşuyor

Oyuncu Cahit Kaşıkçılar, "Çita" ismini verdiği kukla maymunu karnından konuşturarak çocukları kahkahaya boğuyor.

Ekranların sevilen yüzü "Sarı Bıyık" lakaplı Bursalı oyuncu Cahit Kaşıkçılar, hafta sonu memleketinde çocuklarla buluştu. Bir kafede yapılan gösteride önce palyaço eşliğinde çocukların yüzleri boyandı. Pandemi sürecinde uzun müddettir evlerinde hapis olan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Sarı Bıyık, daha evvel Amerika'dan bir arkadaşının kendisine hediye ettiği "Çita" adlı kukla maymunla çocuklara gösteri sundu. Çita'yı karnından konuşturan Cahit Kaşıkçılar, yaptığı gösteriyle çocukları kahkahaya boğdu. Başarılı bir vantrolog olduğunu ispat eden Kaşıkçılar, omzundan indirmediği kukla maymunu büyük bir maharetle eliyle hareket ettirirken, bir yandan da hem kendi sesi, hem de karnından çıkardığı sesle konuşturdu.

Televizyon dizi ve filmlerinin yanı sıra kukla gösterileri de yaptığını söyleyen Kaşıkçılar, ''Çocukları eğlendirmekten büyük keyif alıyorum. Pandemi sürecinde çocuklar evlerde bunaldı. Onların hafta sonu aileleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirmeleri bana mutluluk veriyor. Bu gösterileri tamamen ücretsiz sunuyorum. Bu kuklayı bir arkadaşım Amerika'dan getirdi. Karnımdan konuşmayı iyi becerdiğim için ben de bununla gösteriler yapmaya başladım. Film ve dizilerden fırsat bulduğumda kukla oynatıyorum. Hem çocuklar eğleniyor, hem ben keyif alıyorum'' dedi.

Çocukların doyasıya eğlendiği program, Karagöz ve Hacivat oyununun ardından sona erdi. Ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçılar, çocuklar ve aileleriyle bol bol fotoğraf çekildi.