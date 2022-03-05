Mudanya Belediyesi'nin restorasyonunu tamamladığı Tirilye'deki Taş Mektep, avlusuna kavuşuyor. Mudanya'nın tarihini ve kültürel özelliklerini yansıtan bir müze ve kültür merkezi olarak restore edilen Taş Mektep'in önünde bulunan park alanı da kent yaşamına kazandırılıyor. Taş Mektep'in önünde bulunan 719 metrekarelik park alanı, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı bir yer haline gelecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın; tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir dönemine girdiğini Tirilye'nin bu aşamada lokomotif olduğunu belirterek, “Taş Mektep kimliğine özgün bir şekilde yaşarken, kentin kültür, sanat ve eğitim hayatına da ev sahipliği yapacak. Tirilye ve bölgesi, Mudanya'nın geçmişi ve tarihi anlatan bir kent müzesinin yanı sıra atölyelerimizle eğitim işlevi sürecek. Sergiler, söyleşilerle kültür ve sanatın nabzı Taş Mektep'te atacak” diye konuştu.