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Taş Mektep restorasyonu 3 ay aradan sonra yeniden başlayacak

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tarih Taş Mektep’te restorasyon çalışmaları yeniden başlayacak.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarih Taş Mektep'te restorasyon çalışmaları yeniden başlayacak.


Gemiç Mahallesi'nde 1930 yılında eğitime başlayan, 2000'li yılların başına kadar da hizmet veren Taş Mektep'te restorasyon çalışmaları geçen yıl başlatılmıştı. 1925 yılında inşaatı başlanan, 1930 yılında ise Termal'e geçerken Gemiç'e uğrayarak açılışını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Taş Mektep, yaklaşık 17 yıldır atıl vaziyette duruyordu.


Tamamlandığında bölgede kültür merkezi ve sosyal tesis olarak kullanılması beklenen Gemiç Taş Mektep'te restorasyona yaklaşık 3 aydır ara verilmişti. Gemiç muhtarı Dinçer Dimrit, restorasyonu sürdüren müteahhit firma ile görüşmelerinde restorasyon çalışmalarının yeniden başlatılacağı bilgisini aldıklarını ifade etti.

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