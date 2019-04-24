Tasarım odaklı düşünmeyi öğrendiler

Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan İnovasyon Merkezi'nde eğitimler devam ediyor.

Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde daha önce düzenlenen “Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Hayata Geçiyor” eğitiminin devamı olarak fon almaya hak kazanan “Sosyal Girişimcilikte Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi” de tamamlandı. Eğitim, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Nilüfer İnovasyon Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitime Nilüfer İnovasyon Merkezi çalışanları ve yereldeki potansiyel sosyal girişimci aktörlerle iş birliği yapan birimlerdeki belediye çalışanları katıldı.

Dr. Gül Çiçek Zengin'in verdiği eğitime katılanlar, sosyal girişimcilik ve tasarım odaklı düşünme kavramlarını öğrenerek Türkiye'deki ve dünyadaki iyi uygulamaları inceleme fırsatı buldular. Verilen eğitimle, uzun vadede vatandaş odaklı yeni hizmetlerin üretilmesi ve farklı görebilme yeteneğinin elde edilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Sosyal girişimcilikte tasarım odaklı düşünme sisteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. 2 gün süren eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.