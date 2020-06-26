Taşınabilir minber üzerinden cuma hutbesi

Yıldırım Belediyesi, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara ve din görevlilerine destek olmak amacıyla kendi imkanları ile belediye şantiyesinde 4 günlük sürede taşınabilir minber imalatı gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında, ibadetlerin aksamaması için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, parklar, meydanlar ve açık alanlarda kılınan cuma namazları için kullanılabilecek taşınabilir minber üretti. Arabayatağı Pazar Alanı, Namazgah Parkı, Emirsultan Meydanı ve Değirmenönü Pazar Alanı'nda cuma namazında kullanılan taşınabilir minberler, din görevlilerinin cuma hutbesini aktarabilmesi için kolaylık sağladı. İbadetlerini meydanlarda ve parklarda gerçekleştiren vatandaşlar da sağladığı destek için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.