Tatamide Bursa imzası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Antalya'da düzenlenen ‘Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

Ulusal seviyede önemli organizasyonlar arasında yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, 13-17 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Antalya Spor Salonu'nda 61 ilden 3175 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyepspor Kulübü sporcuları 45 kg'da İlber Uyanık birincilik, +54 kg'da Zeynep Söylemez ve 54 kg'da Sıla Balkan ikincilik, 47 kg'da Feyzanur Ablay, 70 kg'da Hikmet Kaan Ergül ve +70 Kg'da Abdullah Talha Baş üçüncülük elde etti. Toplam 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz ile 7 madalya kazanan yeşil beyazlı sporcular büyük başarıya imza atarken, mutluluklarını antrenörleriyle paylaştı.