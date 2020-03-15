Tatamide Büyükşehir farkı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları ‘Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası' Balıkesir'de tamamlandı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 64 şehirden 729 sporcu madalya için yarıştı. Lise Gençler A Grubu'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Beyza Atalay 52 kilo ve Emir Buğra Gencan 74 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Cihan Ödemişli 58 kiloda ikinci ve Selinay Özer 48 kiloda üçüncü oldu. 2 gün süren organizasyonun ardından 2 birincilik 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden Büyükşehirli sporcular topladığı 4 madalya büyük bir başarıya daha imza attı.