İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatamide Büyükşehir farkı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları ‘Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası’nda 4 madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları ‘Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası' Balıkesir'de tamamlandı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 64 şehirden 729 sporcu madalya için yarıştı. Lise Gençler A Grubu'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Beyza Atalay 52 kilo ve Emir Buğra Gencan 74 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Cihan Ödemişli 58 kiloda ikinci ve Selinay Özer 48 kiloda üçüncü oldu. 2 gün süren organizasyonun ardından 2 birincilik 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden Büyükşehirli sporcular topladığı 4 madalya büyük bir başarıya daha imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.